Detenidos dos hombres que acababan de robar en el interior de una vivienda en Torrent

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a dos hombres, de 43 y 48 años, que acababan de robar en el interior de una vivienda y que fueron vistos por el propietario de la misma mientras accedían a su casa a través de unas cámaras instaladas en el domicilio.

Los policías los localizaron en las inmediaciones poco después de que entrasen en una vivienda y sustrajesen varios dispositivos electrónicos, anillos y 500 euros.

A los detenidos se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de robo con fuerza, según han informado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando sobre las siete de la tarde los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigiesen a un chalé donde al parecer el propietario, a través de unas cámaras, había observado a tres personas encapuchadas en el interior.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar, donde localizaron a la propietaria del inmueble, quien les manifestó que tras ser alertada por su marido por la presencia de individuos en el interior de la vivienda, avisó a sus vecinos y acudió rápidamente a la casa, observando a un varón saltar desde su parcela hacia fuera.

Una patrulla realizó una inspección del interior del domicilio, donde no localizó a nadie, si bien los agentes observaron signos de apalancamiento en la puerta de la terraza, así como varios cajones abiertos y enseres tirados por el suelo.

A su vez, otros indicativos de Policía Nacional realizaron varias batidas por las inmediaciones, a fin de encontrar a los presuntos autores, logrando localizar a dos de ellos en los alrededores.

Tras varias indagaciones, los policías comprobaron que las características físicas y la vestimenta de los dos hombres coincidían con las de los sospechosos, siendo detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los arrestados han pasado ya a disposición judicial. Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.