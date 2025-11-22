Manchester y Bolonia, las nuevas rutas desde el aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón ha abordado con el sector turístico el lanzamiento de las rutas de Manchester (Inglaterra) y Bolonia (Italia) en 2026, en un encuentro convocado por Aerocas con hoteleros, agencias de viajes y entidades de promoción de la provincia para informar sobre las nuevas conexiones.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado la importancia de que el aeropuerto "esté alineado" con el sector turístico de la provincia y de que éste "disponga de información actualizada sobre el catálogo de rutas del aeropuerto".

Con este objetivo, el aeropuerto ha convocado una reunión con representantes de las entidades Ashotur, Hosbec, Introducing Castellón, Aevav y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.

Vellón ha detallado el reciente acuerdo alcanzado con la aerolínea Ryanair para el establecimiento de dos líneas regulares con Manchester y Bolonia a partir del próximo 1 de junio. Ambas conexiones dispondrán de dos frecuencias semanales y operarán hasta finales de septiembre.

En el encuentro se ha abordado la conveniencia de trabajar de manera conjunta en la promoción de Castellón en los nuevos mercados, que son potenciales emisores de turistas a la provincia.

En ese sentido, el director general de Aerocas ha destacado la importancia de la ruta Manchester, en la medida en que va a facilitar la llegada de turistas desde el norte de Inglaterra. También la de Bolonia, dados los lazos empresariales entre la ciudad italiana y Castellón.

Justo Vellón ha manifestado que las nuevas rutas se suman a las 14 que ha operado este año el aeropuerto, que está previsto que se mantengan en 2026.