Detenido un joven en Dénia (Alicante) por extorsionar a otro que consultó una página de contactos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia (Alicante) a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de extorsión después de amenazar, a través de una aplicación de mensajería, a otro varón que había consultado una página de contactos en internet.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima acudió a la Comisaría de Dénia tras recibir mensajes intimidatorios en su teléfono móvil.

El denunciante explicó que, tras acceder a varias páginas de contactos y mantener conversaciones con algunas mujeres, comenzó a recibir amenazas de quien dijo ser el jefe de una casa de servicios escort y responsable de sicarios.

En estos mensajes, los extorsionadores profirieron amenazas de muerte contra él y su familia y llegaron a enviarle un vídeo grabado en otro país en el que se mostraban actos de violencia contra una persona.

Poco después, desde otro número de teléfono, se le ofreció supuestamente la posibilidad de librarse de los sicarios si pagaba una "multa" de 2.500 euros por un mal uso del servicio.

El hombre, atemorizado, realizó varias transferencias mediante una aplicación de envío instantáneo de dinero.

No obstante, los extorsionadores volvieron a contactarle y le exigieron otros 1.000 euros, que también abonó, esta vez a una cuenta distinta.

Aunque había cumplido todas las exigencias, la víctima siguió recibiendo nuevas amenazas, lo que le llevó finalmente a presentar denuncia ante la Policía Nacional.

Los agentes de la Policía Judicial iniciaron una investigación que permitió localizar en Alicante al presunto responsable, un varón de 23 años, que fue detenido y puesto a disposición de los juzgados de instrucción de Dénia tras la práctica de las diligencias.