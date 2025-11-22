Valencia prepara un plan de movilidad en Navidad para evitar saturaciones de tráfico

El Ayuntamiento de Valencia prepara un plan de movilidad con motivo de la campaña de Navidad, con posibles cortes o desvíos de tráfico, prohibiciones de estacionamiento o controles de saturación de tráfico.

El operativo desplegado en coordinación con la Policía Local, el servicio de Movilidad y la EMT prioriza la seguridad y la movilidad de los viandantes y se han fijado cortes al tráfico rodado y desvíos de transporte público en el centro de la ciudad y en los accesos a las principales áreas comerciales.

Las medidas de gestión de la circulación durante la campaña de Navidad serán de aplicación este viernes 21 de noviembre a partir de las 18:00 horas, y los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17:00 a 22:00 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos.

Saturación

Durante el período de vigencia de las medidas se contará con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establecerá controles de saturación vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Paz con Marqués de Dos Aguas, avenida del Oeste con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza San Agustín, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecerán controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Conde de Salvatierra, Isabel la Católica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Ruzafa.

La Policía Local podrá proceder a realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiendo sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular.

Asimismo, podrán permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establecerá un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas en el centro comercial El Saler, el centro comercial Aqua y El Corte Inglés de la avenida de Francia, Nuevo Centro, centro comercial Arena y Feria de Navidad.

Desvíos de la EMT

Durante los días 21, 28 y 29 de noviembre y del 5 al 8, del 12 al 14, del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 verán modificado el recorrido. Se informará de los desvíos y paradas en la web y en la app de la EMT.