La sede del PP en Castellón amanece con pintadas contra Mazón
La presidenta de la Diputación y del PP en la provincia, Marta Barrachina, denuncia que "la violencia no nos callará"
La puerta de la sede del Partido Popular de la provincia de Castellón ha aparecido este lunes con varias pintadas en las que se leía: “Hem fet caure a Mazón, fem-los caure a tots Arran”.
La presidenta de la Diputación y del PP en la provincia, Marta Barrachina, ha denunciado en X: “la violencia no nos callará”, y ha asegurado que las pintadas “tienen un objetivo claro: intimidarnos”. Ha añadido que, frente a ello, el partido continuará “trabajando sin descanso por los castellonenses”.
