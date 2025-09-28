Un toro embolado rompe la barrera y se escapa en Jérica (Castellón)

La provincia de Castellón destaca por su afición a los festejos taurinos. Durante 2024 se celebraron 4.868 festejos taurinos de “bous al carrer”. Uno de los más populares es el conocido como "toro embolado" en el que se coloca al astado bolas de fuego. Se suelta al toro por las calles, que se cierran mediante vallas, y se le suelta durante, aproximadamente, una hora o hasta que se le apaguen las bolas de fuego.

Lo que es infrecuente es lo que ocurrió en el municipio de Jérica (Castellón), el toro rompió una barrera metálica para emprender rumbo al monte. De momento, no ha sido localizado.

Jérica celebra este fin de semana las fiestas en honor a la Divina Pastora 2025. Según informa el diario Mediterráneo, en la búsqueda participan la Guardia Civil, el ganadero y miembros del equipo de gobierno municipal