El jefe de gabinete de Mazón reconoce que pudo dar la orden de no molestarle, pero dice que le informó de todo durante la dana

Este lunes le ha tocado a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, dar explicaciones sobre lo que ocurrió durante la dana del 29-O de 2024 en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia, Cuenca ha reconocido que "es posible" que diera la orden de no molestar al president ese día, pero que no lo recuerda con exactitud.

Cuenca es una de las personas de máxima confianza de Mazón, no sólo como su jefe de gabinete, sino también como amigo personal. De hecho, se ha conocido recientemente que residen en la misma vivienda, un piso a unos 15 minutos del ya famoso restaurante El Ventorro. Su testimonio es uno de los de más valía de los que van a pasar por la comisión del Congreso; sin embargo, en las casi tres horas que ha durado el interrogatorio apenas se han conocido datos nuevos.

Su testimonio ha tenido lugar después de que Salomé Pradas, exconsejera de Interior y máxima responsable de Emergencias el día de la dana, dijera en una entrevista en La Sexta que Cuenca le dio la orden de no molestar al president el día 29-O. Según el relato de Pradas, esa directriz le llegó en torno a las 14.00 horas.

Aunque asegura no recordarlo, Cuenca ha dado credibilidad a ese extremo. "Ese día hablé con ella, la llamé en torno a las 13.00 horas. La agenda pública del presidente a esa hora tenía un acto en la Consellería de Sanidad y, a las 14.00 horas, con los sindicatos. Es normal que le hubiera dicho que, como tenía esos actos, me llamara a mí", ha dicho Cuenca durante el interrogatorio. Eso sí, ha apuntado: "No recuerdo la conversación, pero me parece muy normal". Es llamativo que el jefe de gabinete ha hecho estas aclaraciones mientras las leía de un papel.

Durante la entrevista, Pradas tampoco supo decir si Cuenca estaba informando a Mazón durante el tiempo que este estuvo en la comida en el restaurante El Ventorro. Este lunes, el jefe de gabinete ha asegurado que sí. "El presidente conocía la situación, porque yo le informé, y nunca estuvo ilocalizable", ha dicho. "Le trasladé a la consejera que, si había alguna novedad, me dijera a mí. A partir de ese momento, la comunicación fue permanente", ha añadido.

Cuenca se ha mostrado visiblemente molesto con la entrevista de Pradas, aunque ha pedido no entrar a valorar "lo que se dice en programas de televisión", encuadrando esa información como una de muchas.

Varios de los grupos parlamentarios le han preguntado, de diversas formas, que si él estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, por qué no fue a buscar a Carlos Mazón al restaurante para que se incorporase a supervisar la acción de su Gobierno ese día. "A mí nunca me reclamó la consejera la presencia del presidente y jamás me dijo que no podía contactar con el presidente", ha asegurado.

También ha dicho que "nadie me reclamó la presencia del presidente para tomar alguna decisión". Ha insistido varias veces en este extremo, igual que insistió Mazón durante su comparecencia en la misma comisión, y Cuenca ha dicho que le parece "normal" porque quienes están al frente de la toma de decisiones en este tipo de emergencias tienen que ser los técnicos que conocen la materia.

Cuenca también se ha mostrado molesto con aquellos que trasladan la idea de que Mazón estuvo desaparecido ese día. Ha recordado que tuvo una agenda muy intensa, ha dicho que la comida en El Ventorro era parte de una serie de entrevistas de trabajo para dirigir la cadena pública y ha dicho que "no se puede trasladar la sensación de que el presidente estuvo desinhibido todo el día, porque no es así".