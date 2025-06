El PP catalán pregunta al Ayuntamiento de Barcelona si envía sintecho a Valencia

El grupo popular del Ayuntamiento de Barcelona ha cursado diversas preguntas al equipo de gobierno municipal liderado por el alcalde Jaume Collboni, del PSC-PSOE, respecto al envío a Valencia de personas sintecho, los cuales habrían recibido un billete de tres o de autobús de los servicios sociales del Ayuntamiento de la Ciudad Condal ara que se trasladaran hasta la ciudad del Turia.

Han sido los propios indigentes los que han descrito esta práctica a los asistentes sociales del Ayuntamiento de Valencia que asisten a algunos de ellos que malviven o duermen en el cauce del Turia de Valencia.

Recientemente, el Ayuntamiento de Valencia ha realizado varias campañas de realojo de estas personas y ha sido en el trascurso de las mismas cuando estas personas se han referido a esta circunstancia.

Además, no es un hecho aislado sino que esta práctica se habría repetidos en diversas ocasiones y con un buen número de personas a las que se les habría facilitado el medio de transporte para trasladarse hasta Valencia.

Por ello, el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, tras tener conocimiento por La RAZÓN de estos hecho ha preguntado si se ha pagado desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona billetes de tren o de autobús u otros para trasladar personas sin hogar a la ciudad de Valencia.

Puntualiza el grupo municipal que dirige Daniel Sirera que «en caso de respuesta afirmativa, pedimos conocer el número de personas que han sido trasladadas desde la ciudad de Barcelona a Valencia, así como el motivo del traslado». También inquieren por la situación legal en que se encuentran las personas trasladadas y desde cuándo se realiza esta práctica.

Los «populares» catalanes exige también saber cuál es el importe total de este operativo y desde cuándo se están pagando los billetes, así como el número total de personas trasladadas, el coste total del importe abonado, la partida presupuestaria y el servicio municipal que lo financia.

Toda una serie de cuestiones que, de momento no han tenido respuesta por parte del Ayuntamiento de la Capital Condal.

El Ayuntamiento de Valencia ha detectado que el encarecimiento de los precios del alquiler de viviendas ha abocado en los últimos tiempos a más personas a vivir en la calle, y que muchos de ellos, eligen el viejo cauce del Turia como el mejor sitio para pasar la noche a resguardo, muchas veces, de los puentes. «Son temporeros que trabajan, a lo mejor, en la recogida de la fruta, por eso durante el día no están en el Jardín del Turia sino que están trabajando, pero aunque tienen un sueldo, no les alcanza para alquilar una casa por el precio de los alquileres», explicó la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado. «Nosotros les ayudamos, incluso les podemos adelantar varios meses del alquiler, pero los propietarios dudan de que puedan seguir pagando el alquiler el resto de los meses porque prácticamente se les va el sueldo, y prefieren no arriesgarse». Entre estas personas, se han detectado a sintecho provenientes de Barcelona.