Cinco detenidos por 26 robos con la técnica del hilo invisible en Alicante y Murcia

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal especializado en robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, que estaba asentado en la localidad de Torrevieja, desde donde se desplazaba de forma itinerante por las provincias de Murcia y Alicante para cometer los robos con fuerza. La técnica del hilo invisible consiste un hilo en las puertas de la viviendas con el fin de saber si hay alguien en el interior; el hilo, hecho de silicona o pegamento, une el marco y la hoja de la puerta, y si ésta se abre, el hilo se rompe. Entonces los ladrones saben que no pueden entrar en la casa. Por el contrario, si el hilo se mantiene como lo dejaron, los ladrones saben que pueden entrar porque la vivienda está vacía.

La investigación, realizada de forma conjunta y coordinada entre grupos de investigación de las Comisarías de Cartagena, Elche y Murcia, ante el importante incremento de robos en viviendas mediante la técnica del hilo invisible, permitió establecer una serie de vigilancias sobre el grupo criminal organizado e identificar a los integrantes del entramado, que realizaban entre ellos un reparto claro de funciones en las diferentes fases de la comisión del delito.

El grupo criminal había establecido un encargado de seleccionar edificios y localizar viviendas donde dejaría colocado un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta con el propósito de detectar la entrada o salida de sus moradores.

Horas después, otros integrantes de la organización criminal especializados en la apertura de puertas y con amplios conocimientos técnicos de los mecanismos de cierre, regresaban a los domicilios marcados y mediante técnicas de “bumping”, “magic key” o “impressioning”, lograban manipular la cerradura sin causar daños visibles y sin generar ningún tipo de ruido que pudiera alertar a los vecinos, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Las vigilancias y seguimientos realizados por los investigadores, con la colaboración fundamental de las unidades de seguridad ciudadana, permitieron detectar nuevamente la presencia del grupo criminal en la localidad de Cartagena durante la madrugada del pasado día 26 de octubre, procediendo a la detención “in fraganti” de cuatro de sus integrantes.

Los registros realizados posteriormente en tres viviendas de Pilar de la Horadada, Torrevieja y Orihuela Costa, en la provincia de Alicante, permitieron a los agentes de la Policía Nacional recuperar numerosos efectos sustraídos: relojes de alta gama, gran cantidad de joyas, teléfonos móviles y dinero en efectivo, así como herramienta muy especializada para la comisión de los robos con fuerza y tres vehículos utilizados por el grupo criminal para sus desplazamientos y comisión de los robos en viviendas.

Finalmente, la Policía Nacional ha procedido a la detención de los cinco miembros de este grupo criminal, imputándoles al menos veintiséis robos con fuerza en viviendas de las ciudades de Cartagena y Elche, considerando especialmente relevante su alto grado de especialización en la comisión de robos y la utilización de técnicas complejas con herramienta específica.

La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los implicados.

Bumping

Es un método de robo para la apertura de una puerta sin la llave del propietario y sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad. Consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpear la misma con el fin de hacer “bailar” los pistones del cilindro. Esto consigue que los pistones del cilindro salten simultáneamente cuando la llave es golpeada, permitiendo el giro de la llave y por tanto la apertura de la puerta de seguridad. La apertura de la puerta se realiza en medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta blindada.

Magic Key

La “magic key” está compuesta por una empuñadura, con un pequeño mango que termina con unos peines encargados de adoptar la forma de una cerradura. Mediante una técnica especializada, con la aplicación de la tensión adecuada y los movimientos correctos, las punteras (peines) adoptan la forma de la pala, siendo capaz de abrir cerraduras en cuestión de segundos.

Impressioning

El método del impressioning sigue un proceso en dos fases diferenciadas. En una primera fase, el delincuente introduce una lámina de aluminio maleable en el interior de la cerradura, de tal manera que cuando se introduce la llave en la cerradura, los dientes de la llave se quedan grabados en la placa de aluminio, obteniendo un molde de la llave.

Una vez hecha la impresión, comienza la segunda fase, en la que realizan una copia idéntica de la llave a partir del molde extraído. Así, les permite acceder sin ruido, sin forzar la cerradura y sin apenas dejar señales visibles de haberla manipulado.