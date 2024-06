Compromís denuncia que ocho altos cargos del Consell no han firmado Código de Buen Gobierno

Compromís ha denunciado que ocho altos cargos del PP y Vox Consell no han firmado el Código del Buen Gobierno, un instrumento que guía sus actuaciones con el objetivo de hacer unas administraciones públicas "integras, eficaces, eficientes y promover la mejora de la calidad democrática".

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha afirmado este domingo en un comunicado que "no es ninguna sorpresa" que una parte del gobierno del PP y Vox "no quiera ni disimular y por tanto no quieran comprometerse a respetar criterios de conducta, valores democráticos y principios éticos como la integridad, la sobriedad, la ejemplaridad, la responsabilidad y la cooperación".

En concreto, según los datos del portal de Transparencia de la Generalitat, se trata de la directora general de Infraestructuras Sociosanitarias Maria Àngels Ramón-Llin, el director general de Turismo, José Manuel Camarero y el secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas Pablo Gustavo Broseta, informa Compromís.

También la directora general de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Raquel Aguado, el Director del Instituto Valenciano de Estadística Miguel Ángel Sánchez Navarro, el secretario autonómico de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia Javier Carlos Bazàn, la directora de la Institut Cartogràfic Valencià, Montserrat Tello y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez.

Navarro ha registrado una serie de preguntas al Consell para averiguar los motivos por los cuales estos altos cargos no han firmado el Código de Buen Gobierno.

"Tal vez están en contra de los compromisos que se adquieren con la firma respecto a los criterios de conducta, valores democráticos y principios éticos como la integridad, la sobriedad, la ejemplaridad, la responsabilidad y la cooperación, y si es así la ciudadanía tiene derecho a saberlo", ha señalado.

La diputada de Compromís ha destacado el hecho de que entre estos altos cargos que no han firmado el Código de Buen Gobierno se encuentren Pablo Brosseta y Raquel Aguado, "nombrados por Mazón", de los cuales Compromís ya ha denunciado graves conductas irregulares, como pagar con dinero público su viaje en Bucarest para asistir a un acto del PP Europeo el pasado más de marzo.

"No firmar el Código ha sido toda una declaración de intenciones", advierte Navarro.