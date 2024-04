Compromís pide una tasa progresiva a los apartamentos turísticos de Valencia y estima que seis mil son ilegales

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha calificado hoy de "muy tensionada" la situación de los apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia: "son una mancha de aceite que se va extendiendo".

Según Robles, por esta razón "no solo no podemos comprar un piso sino que no podemos tampoco alquilarlo".

Ha denunciado que en los años 23 y 24 los precios se han disparado.

Ha recordado que "desde Compromís intentamos proponer soluciones consensuadas para frenar esta subida" y que "pusimos en marcha 900 viviendas que a día de hoy van a ser inauguradas". La portavoz ha explicado que "nos hubiera gustado que esas viviendas hubieran estado a disposición dela ciudadanía de un día para otro" y que "Catalá inaugurará muchos pisos, pero lo hará porque lo dejamos todo preparado, todo para las personas que viven en nuestra ciudad".

Según Robles "hay seis mil apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Tenemos una turistificación muy elevada, ayer no podía caminar por el centro de la ciudad".

Ha explicado que "en la web de Airbnb hay 8.810 apartamentos y un 64 por ciento son de multipropiedad pero se esconden detrás de personas concretas que tienen un gran número de propiedades como Alberto que tiene 64 o Laura que tiene 62. Esconden a grandes fondos que están detrás. Es un tipo de negocio que no genera riqueza en nuestra ciudad y que roba a los vecinos la posibilidad de vivir en los barrios".

Además, ha dicho que "el 90 por ciento de los nuevos vecinos son extranjeros con alto poder adquisitivo, por lo que la sociología de la ciudad también va cambiando".

Ha dicho Robles que "desde Compromís planteamos una batería de propuestas que se presentarán en el pleno del martes y que estamos convencidos de que puede salir adelante por las declaraciones que estamos oyendo tanto del PSOE como de la propia alcaldesa Catalá. Mientras la ciudad esté declarada zona tensionada hay que hacer una moratoria para que eso acabe porque si no los apartamentos acabarán siendo legales. Proponemos régimen sancionador y seguimiento municipal".

También ha considerado que "hemos de tener edificios libres y que en un bloque de edificios no pueda haber más del cinco por ciento".

Desde Compromís "instamos a la Generalitat de que haga una tasa progresiva de apartamentos turísticos. Una tasa que desincentive esa inversión que se está produciendo en la ciudad".

Robles ha recordado que "Catalá dijo en agosto que declaraba la guerra al apartamentos turísticos y la ciudad está peor que cuando ella llegó. Esto requiere un acuerdo de todos los grupos de la ciudad para frenar esta lacra. Esperamos poder anunciarlo el martes y parar los pies a un turismo exacerbado que no hace sino mirar por el bolsillo de cuatro que vienen a forrarse", ha concluido.