La refriega por la disponibilidad de bomberos enfrenta al PPCV y PSPV

La portavoz de Emergencias del PP en Les Corts, Verónica Marcos, ha instado este miércoles al PSPV a no utilizar los incendios forestales con fines partidistas y ha defendido la respuesta del Consell “eficaz y solidaria” ante los fuegos registrados este verano en la Comunitat Valenciana.

“Pedimos al PSPV que deje de utilizar el drama humano y ambiental de los incendios como arma política contra el Consell”, ha declarado Marcos, quien ha añadido que “cada incendio debería ser un motivo de unidad, no de división”.

Ayer, el PSPV denunció la "improvisación y frivolidad" del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la lucha contra los incendios forestales, al anunciar el envío de bomberos a otras comunidades "para después tener que recular y hacerlos volver al registrarse diversos fuegos en la propia Comunitat".

Así lo señaló la portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, para quien esto evidencia "la precariedad y falta de medios de la Generalitat para hacer frente a sus propias emergencias". Para Andújar, se ha puesto en evidencia "la bochornosa actuación de Mazón en su intento de utilizar políticamente los incendios forestales siguiendo a pies juntillas la estrategia del PP de atacar al Gobierno de España por todo".

"El lunes anunciaba a bombo y platillo el envío de bomberos para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León, y ayer tuvo que recular y hacer volver a parte del dispositivo enviado por los incendios que se declararon en la Comunitat Valenciana", destacó. Sin embargo, a su juicio, "lo más grave es que por la tarde tuvo que solicitar la colaboración de unidades de Cataluña y Aragón para atender adecuadamente diversos fuegos en Castellón".

La responsable parlamentaria de Justicia del PSPV-PSOE criticó que "la falta de personal en las unidades de bomberos forestales y del Consorcio es muy grave y no solo debilita la capacidad de respuesta frente a los incendios, sino que pone en peligro a los propios bomberos". Andújar consideró ayer "muy grave" que, tal y como se ha publicado, el 70 % de las unidades de bomberos de la Generalitat están incompletas y con menos personal de lo que establece el protocolo, algo que "pone en riesgo la seguridad de los bomberos en caso de producirse un siniestro".

Hoy, la diputada del PP ha defendido que, por primera vez, todas las unidades de bomberos forestales trabajan durante todo el año, lo que "permite reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y eliminar la estacionalidad del servicio". “Se ha acabado con la precariedad que heredamos del Botànic”, ha afirmado.

Según ha indicado, “el Consell de Carlos Mazón trabaja, invierte, refuerza, se anticipa y además es solidario con otras comunidades autónomas sin que nadie tenga que pedírselo”.

Marcos ha señalado que el Ejecutivo autonómico “ha puesto en marcha la mayor inversión de la historia para estabilizar plantillas, renovar vehículos y garantizar unidades de bomberos 365 días al año”.

En referencia a las críticas de la oposición, ha afirmado que “los socialistas valencianos, como buenos sanchistas, están esperando a que suceda una desgracia para utilizarla políticamente”.

También ha destacado la labor del personal de emergencias y la implicación ciudadana. “Estamos muy orgullosos de nuestros dispositivos de emergencia porque representan la solidaridad del pueblo valenciano dentro y fuera de la Comunitat”, ha destacado.

Por último, ha pedido “responsabilidad y respeto a las víctimas” y ha añadido que "mientras bomberos, voluntarios y vecinos luchan contra el fuego, el PSPV sigue instalado en el cálculo político".