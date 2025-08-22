El Consell invierte 8,7 millones de euros en reparar 603 viviendas del parque público en dos años

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha reparado desde julio de 2023 un total de 613 viviendas de su parque público de vivienda, lo que ha supuesto una inversión de 8.742.057 euros.

Según el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, “desde la Generalitat reafirmamos nuestro compromiso para facilitar el acceso a una vivienda digna” a las familias. Por eso, “hemos destinado más de 8,7 millones de euros a la reparación de más de 600 viviendas del parque público, lo que sitúa a la vivienda en primera línea de actuación del Consell”.

Para Fernández, “esta inversión no solo mejora las condiciones de habitabilidad del parque público, sino que también acelera el acceso de las familias a un hogar seguro y adecuado”. Del mismo modo “seguimos trabajando para que cada vivienda pública sea una oportunidad real de bienestar y estabilidad para quienes más lo necesitan.”

Desde julio de 2023, la Conselleria ha llevado a cabo obras de reparación en 613 viviendas públicas de su titularidad, distribuidas de la siguiente manera: 312 en la provincia de Valencia, 201 en la de Alicante y 100 en la de Castellón.

Asimismo, en la actualidad se trabaja en la rehabilitación de 48 viviendas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana (27 en la provincia de Alicante, 12 en la de Valencia y 9 en la de Castellón) que se pondrán a disposición de los ciudadanos una vez finalicen los trabajos.

Además, los técnicos tienen en valoración otros 97 inmuebles, 46 en la provincia de Alicante, otros 46 en la de Valencia y 5 en la de Castellón, para su próxima reparación.

Sebastián Fernández ha destacado que “aumentar el parque público de vivienda es esencial, pero igual de importante es cuidar y mejorar el que ya tenemos, porque en él viven muchas personas y familias en situación de vulnerabilidad”. Así, para el secretario autonómico, “invertir en su conservación no solo garantiza condiciones dignas de habitabilidad y seguridad, sino que mejora directamente la calidad de vida de quienes más lo necesitan.”

De los 8,7 millones de euros invertidos en la conservación y reparación de las viviendas del parque público en estos dos últimos años, 4.653.470 euros corresponden a la provincia de Valencia, 2.848.255 euros a la de Alicante y 1.240.332 euros a la de Castellón.