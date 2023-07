El Consell nombra 26 nuevos altos cargos, todos en Conselleries que gobierna el PP

El pleno del Gobierno valenciano ha nombrado este viernes 26 nuevos altos cargos del denominado segundo escalón de la Generalitat, todos correspondientes a Consellerias que gestiona el PP, en lo que supone la segunda tanda de nombramientos desde la toma de posesión del Consell de coalición PP-Vox.

Entre los nombramientos figuran el exdiputado y exconcejal del PP Jorge Bellver como director general de Relaciones con Les Corts; y el del alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, quien disputó a Carlos Mazón las primarias para ser presidente del PPCV, como director general de Gestión del Sistema Sociosanitario.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno preguntada sobre si considera "conveniente" el nombramiento de Bellver "cuando está investigado por haber recibido presuntamente regalos en el caso Azud", que el Consell sigue nombrando a las personas que considera "más adecuadas".

También le han recordado que cuando fue síndica de Ciudadanos en Les Corts pidió la dimisión de Bellver por esta causa, a lo que ha respondido que lo hizo "con los datos que tenía en ese momento, y que luego no se han constatado".

"No es momento de entrar ahora en eso", ha añadido Merino, quien ha defendido el nombramiento de Bellver, "una persona que creemos cumple todos los requisitos para ejercer el puesto".

Preguntada por las razones por las que Vox únicamente ha nombrado hasta ahora un secretario autonómico de Justicia, la portavoz ha señalado que solo han pasado "nueve días escasos" de la toma de posesión y que "cada uno tiene una visión de la celeridad", si bien le consta que están esperando elegir "a las mejores personas" para los cargos.

"No existe un atisbo de que haya alguna persona que no cumpla los requisitos y no es ninguna disputa interna, simplemente estamos haciendo propuestas entre todos para buscar a los mejores, pero no hay conflicto", ha aseverado.

Los nombramientos

Los nombramientos aprobados en esta tercera sesión plenaria que ha celebrado el Consell son los siguientes:

- Presidencia de la Generalitat:

Secretaría Autonómica de Relaciones Institucionales y Transparencia

Dirección General de Relaciones con Les Corts: Jorge Bellver Casaña.

D.G. de Transparencia y Participación: José Salvador Tárrega Cervera.

D.G. de Organización y Coordinación Institucional: Mª Jesús Garcia Frigols.

D.G. de la Oficina de Prensa de la Presidencia: Maite Gómez Noguera.

Secretaría Autonómica del Gabinete del President y Comunicación

D.G. de Secretaría del Gabinete del President: Pilar Montes Torregrosa

Abogacía de la Generalitat: Álvaro Martínez Ávila

- Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda:

D.G. de Coordinación de la Vicepresidencia Segunda: Carlos Lirio Ceruelo

Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad

D.G. de Igualdad: Davinia Bono Pozuelo

D.G. de Diversidad: Stephane Soriano Gómez

Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer: Felipe del Baño Fernández

Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario:

D.G. de Gestión del Sistema Sociosanitario y del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales: José Vicente Anaya Roig

- Conselleria de Sanidad

Secretaría Autonómica de Sanidad

D.G. de Atención Primaria: Eva Suárez Vicent

D.G. de Atención Hospitalaria: María Jesús Arilla Morell

D.G. de Salud Pública: Ruth Usó Talamantes

D.G. de Farmacia: Elena Gras Colomer

Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital:

D.G. de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación: Juan Manuel Beltrán Garrido

Subsecretaría:

D.G. de Personal: María Amparo Pinazo Gamir

D.G. de Gestión Económica e Infraestructuras: Pedro Manuel López Redondo

- Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

Secretaría Autonómica de Educación:

D.G. de Personal Docente: Sonia Amelia Sancho Vicente

D.G. de Centros Docentes: Jorge Cabo Martínez

D.G. de Innovación e Inclusión Educativa: María del Rosario Escrig Llinares

- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio

Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio: Francisco Javier Sendra Mengual

D.G. de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental: Miguel Ángel Ivorra Devesa

D.G. de Medio Natural y Animal: Raúl Mérida Gordillo

- Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo: Felipe Javier Carrasco Torres

Subsecretaría: Elena Lumbreras Peláez.