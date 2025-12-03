El anestesista detenido por el homicidio de una niña en una clínica dental también es sospechoso de robar medicamentos

El anestesista que sedó a la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica dental de Alzira (Valencia), y que ha sido detenido este miércoles por homicidio imprudente, también es sospechoso de haber robado medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabaja.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, existen indicios de que este anestesista había hurtado varios de estos medicamentos, motivo por el cual se le acusa de un delito de hurto, entre otros.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y también a la dueña de la clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre tras ser tratada en estas instalaciones, mientras que otra menor de 4 tuvo que ser hospitalizada.

La dueña, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, mientras que al anestesista, de 43, se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, hurto, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

A la primera se le ha detenido en Alzira horas después de que se produjera en Valencia el arresto del anestesista que sedó tanto a la menor fallecida, de 6 años, como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta este martes en el Hospital Clínico de Valencia.

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.