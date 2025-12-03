Edmundo González y Corina Machado, premios Convivencia 2025 de la Fundación Broseta

Los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado han sido galardonados este miércoles con el premio Convivencia que entrega anualmente la Fundación Broseta, en esta ocasión por "su lucha y perseverancia contra la dictadura venezolana".

El premio, el número 34 de cuantos ha entregado la Fundación, ha sido anunciado por el exministro socialista Jordi Sevilla, que ha presidido el jurado, en un acto celebrado en Valencia.

Edmundo González (La Victoria, Venezuela, 1949) fue el candidato de la oposición a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 en las que, según varios organismos internacionales obtuvo la victoria. Reside exiliado en España desde septiembre de ese mismo año, cuando se emitió contra él una orden detención en Venezuela.

Corina Machado (Caracas, Venezuela, 1967) está considerada como la principal líder opositora al chavismo en la actualidad, vive oculta y ha sido galardonada con el Nóbel de la Paz este año.

En esta edición del premio Convivencia han formado parte del jurado Nuria Martínez, consellera de Justicia; Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana; Montserrat Torija, directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior; Fernando Canós, director General y director territorial Este en Banco Sabadell; Eva Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia; y Juan Viña, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universitat de València.

También Ramón Serra, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana; Manuel Broseta Dupré, presidente de Broseta Abogados; Antonio Arias, presidente de Vectalia; Begoña Clérigues, directora de Comunicación en Cámara Valencia; y como secretario del Jurado, el secretario general de la Fundación, Mariano Vivancos.

En la última edición el galardón recayó en el pueblo español, con mención especial a la juventud por su solidaridad en la catástrofe de la dana y, en anteriores ediciones fueron premiados, entre otros, la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, la UME, Rafael Nadal, el rey Felipe VI, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Malala Yousafzai, Felipe González y Jacques Delors, Juan Manuel Santos Calderón, las Damas de Blanco o Javier Solana, entre otros.