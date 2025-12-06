Controlado un incendio declarado este sábado en Guadalest (Alicante)

Un incendio declarado este sábado por la tarde en una zona de pinar junto al embalse de Guadalest (Alicante) ha obligado a movilizar numerosos medios terrestres y aéreos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, quienes han confirmado que el fuego se ha controlado sobre las 18 horas de la tarde.

El aviso se ha registrado a las 14.53 horas y hasta el lugar se han desplazado, desde el CPBA-Control 3, dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, un vehículo de jefatura de Benidorm, una autobomba, una nodriza forestal y ocho bomberos.

Se han incorporado también dos medios aéreos -un avión de carga en tierra y el helicóptero A-3 de la Generalitat Valenciana-, además de tres unidades adicionales de bomberos forestales.

El incendio ha propiciado la declaración de la situación 1 del Plan de Incendios Forestales por su afección potencial a bienes no forestales. Los efectivos continúan trabajando en la zona.