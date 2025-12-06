El Consell refuerza las medidas contra la peste porcina y ultima un decreto sobre jabalíes

La Generalitat valenciana ha reforzado las medidas de vigilancia, prevención y control sanitario para proteger a las granjas de la Comunitat Valenciana frente a la peste porcina africana, mediante una coordinación estrecha entre departamentos y en colaboración con los equipos técnicos especializados.

Asimismo, se están ultimando un decreto y diferentes medidas dotadas con un presupuesto de 6 millones de euros para reducir la población de jabalíes.

Así lo han confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, tras una reunión de trabajo en la que han participado técnicos de ambas consellerias, ha informado la Generalitat.

Martínez Mus ha señalado que el decreto sobre jabalíes, que se elevará al pleno del Consell, tiene como finalidad articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

"Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas", ha subrayado.

El vicepresidente ha explicado que el plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, "que habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria".

El plan establece como corredores viarios de riesgo, entre otros, la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

Además, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana, han señalado desde la Generalitat.

Por su parte, Miguel Barrachina ha subrayado que la Conselleria de Agricultura "ha reforzado de manera notable toda la logística necesaria para responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento".

Ha comunicado que las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

"Hemos incrementado estas ayudas de 4,2 a 9 millones para que todos los ganaderos puedan proteger su explotación", ha señalado el conseller, quien ha recordado que el plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de enero.

Coordinación

A principios de esta semana, ambas consellerias y el sector de la caza activaron las primeras medidas de prevención y vigilancia en la Comunitat Valenciana.

Además, la Conselleria de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene una comunicación permanente con los servicios veterinarios oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas.

También se están celebrando reuniones con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad, y se ha revisado y actualizado, junto a los servicios veterinarios oficiales y los representantes del sector ganadero, las normas de actuación incluidas en los planes nacionales de contingencia.