Betis - Barça, en directo hoy: jornada 15 de LaLiga EA Sports
Los de Hansi Flick, espoleados por la victoria ante el Atlético, buscan tres puntos claves en la lucha por el liderato ante un rival que ha firmado un gran inicio de temporada.
Real Betis - FC Barcelona: jornada 15 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Alineación del Betis
El Betis también tiene ya su once, en el que no se guarda nada. Cucho, Antony, Abde... más de un azulgrana en el equipo andaluz hoy, por cierto. Entre otros Bartra, capitán del equipo de Pellegrini.
Sorpresas en el Barça
Pues hay varias novedades en el once de Hansi Flick. Sale el Barça con Ferran en punta en lugar de Lewandowski, y también Roony en la segunda línea del ataque, protegido detrás por Eric y Pedri. También sale de inicio Rashford, con Raphinha en el banco.
Mirando a la Champions
El Betis se encuentra en estos momentos en quinta posición en la general con 24 puntos. Está a siete del Atlético de Madrid, que marca el acceso a Champions League. Pero hay que recordar que los verdiblancos tienen un partido menos, con lo que podrían acercarse en caso de derrotar hoy al líder.
Regresos para Flick
Fermín López Y Frenkie de Jong han recibido sus respectivas altas médicas y han entrado en la lista de convocados del FC Barcelona para afrontar el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja (18.30 horas).
El onubense ha superado una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha, mientras que el neerlandés ha dejado atrás el proceso febril que le impidió jugar el último partido frente al Atlético de Madrid (3-1).
Sin embargo, Hansi Flick, no podrá contar con Dani Olmo, que se queda fuera de la lista después de confirmarse que sufre una luxación en el hombro izquierdo, que se produjo ante los rojiblancos, y se suma a la ausencia de Marc-André ter Stegen, Gavi y Ronald Araujo.
Bienvenidos a LaLiga EA Sports
¡Buenas tardeeeeeeees! Sean todos bienvenidos a esta 15ª jornada de LaLiga EA Sports, que hoy vive un duelo en la zona alta: el Betis juega frente al Barça, que llega defendiendo el primer puesto de la tabla. Un auténtico partidazo en Heliópolis. ¡Aaaarrancamoooooooos!
