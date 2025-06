El decano del Colegio de Ingenieros sobre el plan de obras antidana del Gobierno: "Es el mismo que en 2010"

El plan del Gobierno anunciado a bombo y platillo como la solución definitiva para poder prevenir las consecuencias más graves frente a futuras danas en la Comunitat Valencia no tiene nada de nuevo en obra pública. Así lo ha afirmado el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machí, que ha asegurado que "está ya pensado desde hace 15 años". "Básicamente es lo mismo", ha explicado a los medios, anunciando que esos proyectos "estaban estudiándolos desde el año 1981" y ha criticado que es "un plan sobre plan, sobre plan" pero que ante todo, hace falta ejecutar.

El Gobierno aseguró que el "Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la DANA" la mitad de las obras ya estaban pensadas, como por ejemplo el desvío del barranco de la Saleta, pero Machí ha asegurado que "es el mismo, con pequeños retoques, que el que lleva hecho por la Confederación Gráfica de Júcar desde el año 2010".

Entre otras actuaciones, asegura que recoge actuaciones en la cuenca del Río Magro y en el Júcar, así como la posibilidad de laminación en el Río Buñol a la altura de Montserrat o Turís "Lo que interesa es conseguir que el agua no llegue a Paiporta o Algemesí, otra cosa es que haya dinero y tiempo suficiente", ha lamentado Machí, que en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado aseguró que tales obras hubiesen dijo que tales obras hubiesen minimizado la tragedia reduciendo en hasta mil hectómetros cúbicos el agua transportada.

Asimismo, el ingeniero decano ha puesto en duda que en el año 2026 puedan estar en marcha las obras como ha asegurado el Gobierno. "Yo soy de la comarca de la Ribera y he pasado la pantanada de Tous en 1982, la inundación de 1987, en 1997 en Alberic también, y hemos hecho un plan global contra inundaciones desde 1995. No se ha hecho nada desde entonces y quieren decirme que en un año o año y medio estará hecho todo lo que no se ha hecho en 15 años? Ojalá. ¿Dónde hay que firmar?", ha ironizado.

En ese sentido, el ingeniero ha asegurado que más allá de las obras hidráulicas es necesario hacer actuaciones de prevención. "Las personas deben saber dónde están viviendo, que son zonas vulnerables y hay que actuar para protegerlas", ha dicho. Para ello ha dicho que hay mecanismos de prevención que se utilizan en países como Francia con datos meteorológicos que permiten saber cuánta agua tiene que caer en un municipio para inundar otro. "Es una simulación, que te dice en Catarroja lo que va a poder llegar dentro de tres o cuatro horas si llueve en Turís", afirma.

Ante todo, eso sí, considera que "hay que mentalizar a la gente. La gente tiene que estar preocupada. Ahora lo está pero, ¿estarán preocupados después de que hayan pasado dos años sin pasar nada aquí?", ha afirmado.

Machí ha hecho sus declaraciones en el acto de presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley de Aguas que apoyan los ingenieros y con la que se busca dar prioridad a los técnicos en la toma de decisiones, garantizar un presupuesto para estas obras y que no se queden en un cajón y añadir la prioridad de proteger a las personas en la legislación más allá del medio ambiente y la naturaleza.

El ingeniero ha defendido que la ILP está "poniendo el dejo en el ojo" porque "hay que salvar vidas, primero que nada, poner los medios económicos para que eso ocurra y tener a gente preparada para que se puede controlar".