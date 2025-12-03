Desarticulado un grupo criminal que robaba vehículos para montar sus piezas en turismos siniestrados en la dana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, ubicado en la localidad alicantina de La Nucía, y presuntamente especializado en el robo de vehículos cuyas piezas montaban en otros turismos originarios de siniestros, en su mayoría procedentes de la dana. Han sido detenido tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal dedicado, presuntamente, al robo de vehículos de una determinada marca en la provincia de Alicante.

Tras las primeras indagaciones, los agentes descubrieron que los vehículos sustraídos eran despiezados en algún lugar de la provincia para, posteriormente, montar sus piezas en otros vehículos del mismo modelo y procedentes de siniestros, los cuales serían vendidos posteriormente en el mercado legal de vehículos de segunda mano.

Una vez que los agentes consiguieron averiguar la identidad de tres varones como cabezas de la trama, se establecieron vigilancias discretas sobre los objetivos. De esta manera se consiguió dar con el lugar que estarían utilizando como taller de despiece y montaje de vehículos, ubicado en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de chalés de la localidad de La Nucía.

Vehículos siniestrados

Al mismo tiempo, las gestiones realizadas sobre la posible procedencia de los automóviles siniestrados sobre los que estarían montando las piezas de los vehículos previamente robados, revelaron que se trataba coches siniestrados durante el fenómeno de la dana ocurrido en Valencia el pasado año. Los turismos eran comprados a particulares directamente con dinero en efectivo, centrándose en vehículos de gama media-alta de una misma marca.

Seguidamente, localizarían un vehículo de la misma marca y modelo que robarían y dejarían estacionado en un lugar determinado para “enfriarlo” un corto periodo de tiempo, tras el cual lo trasladarían hasta la vivienda donde tenían el vehículo siniestrado. Allí sería totalmente despiezado, volviendo a montar las piezas sobre el chasis del vehículo comprado como siniestro, para posteriormente darle salida vendiéndolo en el mercado legal de vehículos de segunda mano de otros países generalmente.

De esta manera, estarían consiguiendo sacar al mercado vehículos de gama media-alta aparentemente legales, dificultando de dicho modo cualquier trazabilidad sobre los vehículos robados.

Dos tramas conexas

En cuanto a los delitos investigados, según reveló la investigación, serían dos las tramas conexas; una relacionada con la sustracción de los vehículos y otra relacionada con la compra de vehículos siniestrados para ser nuevamente puestos en circulación, dado que el único destino que se les podría dar sería la baja permanente para su desguace o destrucción.

Finalmente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda utilizada como taller, dando como resultado, además de la detención de los tres investigados, de la recuperación de dos vehículos de gama alta, sustraídos recientemente en las localidades de El Campello (Alicante) y Elche respectivamente. Al primero le habían dado una nueva identidad alemana y, el segundo, se encontraba en proceso de cambio de los elementos de identificación.

Asimismo, se intervinieron los vehículos de los tres implicados en la trama a fin de realizar gestiones sobe su verdadera identidad, debido a que proceden de siniestros y eran de las mismas marcas y modelos de los que se encontraban inmersos en la investigación, resultando igualmente, tras las gestiones realizadas, que estos tenían montadas piezas ilícitas.

Además, en el registro se ha localizado multitud de herramientas para la falsificación de los vehículos tales como un kit de clonación de llaves, sistemas de seguimiento, que utilizarían para tener localizados los automóviles que pretendían sustraer, sistemas de reprogramación de centralitas, gran cantidad de llaves de coches y multitud de documentación referente a vehículos de las marcas objeto de sus ilícitos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad donde fueron arrestados. La investigación continúa abierta, dada la ingente cantidad de documentación pendiente de analizar, no descartándose más detenciones relacionadas con los ilícitos investigados.