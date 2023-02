El PP desvela 31 contratos de concejalías del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia a tres empresas del yerno de Pepe Cataluña

La síndica del Grupo Popular en les Corts, María José Catalá, ha desvelado hoy en la sesión de control en Les Corts Valencianes que “hay medio centenar de contratos con las empresas de los familiares del ex tesorero del PSPV, José Cataluña, y principal cabecilla de la presunta tramo corrupta AZUD de las administraciones gobernadas por el PSOE”.

Catalá ha afirmado que “hace dos semanas le pregunte si era el jefe del caso Azud y le pedí que, por dignidad diera explicaciones y asumiera responsabilidades políticas. Desde aquel día hemos sabido que varias administraciones socialistas han adjudicado a dedo proyectos de dos millones de euros a una empresa investigada por financiar ilegalmente, adivine a quién, al PSPV”.

Así ha explicado que “la alargada sombra de Pepe Cataluña llega a todas las administraciones. Desde el Ayuntamiento de Valencia ha contratado 31 veces con tres empresas del yerno de Pepe Cataluña. 308.000 euros adjudicados por delegaciones socialistas a unas empresas que usted conoce bien, porque ha contratado 128.000 euros con ellas desde Presidencia y desde Consellerias socialistas. En total, casi medio millón de euros adjudicados al yerno de su ex tesorero. Todos no preguntamos si está comprando el silencio de Cataluña y su entorno”.

Catalá ha señalado que “el silencio de Puig, tan manso, tan doloroso, abochorna. Como el caso de la señora Oltra, del tren de Bejís, o como el del caso Azud”.

“Llama la atención que Puig hable de la corrupción sin mencionar el caso Azud” ha señalado y le ha preguntado a Puig si puede decir si él se pagó las camisetas de su campaña, si en la adjudicación de las desaladoras hubo un porcentaje para el PSOE o si hubo corrupción en las campañas del PSPV”. “¿Puede salir aquí y confirmar que su partido no se financió irregularmente?” ha subrayado Catalá.

El tren de Bejís

Respecto al tren de Bejís, la síndica popular ha afirmado que “debe asumir responsabilidades. Catalá ha preguntado a Puig “por qué emergencias ignoró una llamada de emergencia una hora antes, por qué la Guardia Civil dice que se podían haber adelantado e impedir el paso del tren, por qué 40 personas se vieron en esa situación”. También ha preguntado si la consellera Gabriela Bravo se está planteando dimitir por su falta de credibilidad de la gestión de emergencias, como le decía en su día ella a Oltra.

La síndica popular ha afirmado que “si Puig no tiene nada que esconder por qué no habla de Azud, de Bejís, del caso de la señora Oltra. Si hay un silencio que duele es el que mantienen con la ley del sí es sí durante meses cuando no han exigido que modificasen la ley. “Usted sigue en silencio en este tema y ante los desprecios del Gobierno de su compañero Pedro Sánchez a nuestra tierra. Pero lo peor es que sigue en silencio sobre el dolor que sienten las víctimas de agresiones sexuales por culpa de la Ley del solo sí es sí. Hay barones socialistas que han hablado con más valentía de la ley del sí es sí que Puig. No tiene ninguna respuesta a las 55 personas que se ven amenazadas en la Comunitat Valenciana por la rebaja de pena a esas 55 violadores y abusadores que han visto rebajada su pena”.

Por último, ha señalado que “necesitamos firmeza y liderazgo. Medite si no se ve capaz de alzar la voz y si no se ve con fuerza de defender a las mujeres de esta Comunidad, déjelo porque es el momento de porque es el momento de marcharse”.