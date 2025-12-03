Detenido tras matar a golpes a su compañero de piso en Valencia

Un hombre ha fallecido esta pasada noche en Valencia al parecer por los golpes que le ha propinado su compañero de piso, que ha sido ya detenido, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de un caso del que la sala del 091 recibió aviso sobre las 21:30 horas de este martes, en el que vecindario del entorno de la plaza de Arturo Piera alertaba de ruidos por una pelea.

La patrulla policial desplazada a la zona tuvo que entrar en el piso por un balcón a través de una cesta de un camión de bomberos y en el interior de la vivienda halló a un hombre tumbado en el pasillo y, al lado, al supuesto homicida con una mancuerna en una mano, ambos ensangrentados.

La víctima que yacía en el suelo presentaba múltiples heridas en el rostro y el cráneo, según fuentes policiales. La patrulla detuvo al sospechoso, que recibió asistencia sanitaria por las heridas que también presentaba, mientras el grupo de Homicidios se hacía cargo del caso y la policía científica recababa pruebas en el domicilio antes del levantamiento del cadáver.

Por el momento se desconocen las edades de la víctima y del detenido, así como las circunstancias en que se produjo el suceso.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió aviso del mismo a las 21:20 horas y hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de un hombre y asistieron a otro por contusiones y traumatismo craneoencefálico y fue trasladado a un centro hospitalario, añaden fuentes del CICU.

Según apuntan medios locales, el hombre detenido tendría algún tipo de patología psiquiátrica.