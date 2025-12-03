Sucesos
Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió un niña
La Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria
La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista que asistió a la niña de seis años que falleció tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira.
Se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave y una mala praxis cuando administró las dosis de anestesia a dos menores, una de las cuales falleció y otra fue ingresada por una grave intoxicación.
Fuentes policiales han confirmado a EFE el hombre tiene 43 años y también se le acusa como supuesto autor de los delitos lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
