Acceso

Comunidad Valenciana

Sucesos

Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió un niña

La Conselleria de Sanidad inició también una investigación sanitaria

La Policía registra la clínica dental de Alzira donde fueron atendidas la menor de seis años fallecida y otra niña
La Policía registró la clínica dental de Alzira Europa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista que asistió a la niña de seis años que falleció tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira.

Se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave y una mala praxis cuando administró las dosis de anestesia a dos menores, una de las cuales falleció y otra fue ingresada por una grave intoxicación.

Fuentes policiales han confirmado a EFE el hombre tiene 43 años y también se le acusa como supuesto autor de los delitos lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas