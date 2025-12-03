Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió un niña

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia al anestesista que asistió a la niña de seis años que falleció tras un tratamiento en una clínica dental de Alzira.

Se le acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave y una mala praxis cuando administró las dosis de anestesia a dos menores, una de las cuales falleció y otra fue ingresada por una grave intoxicación.

Fuentes policiales han confirmado a EFE el hombre tiene 43 años y también se le acusa como supuesto autor de los delitos lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.