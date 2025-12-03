La izquierda considera el nuevo gobierno valenciano una "estafa política" y que Pérez Llorca "insulta" a las víctimas

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha considerado que el nuevo Gobierno valenciano es "una estafa política de primer nivel" y "un insulto a la memoria de las víctimas" de la dana y a la voz de sus familiares, que pedían cambios en el Consell.

Muñoz ha lamentado que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya presentado "un Consell de pura continuidad", en el que no ha cambiado prácticamente a ningún miembro del Gobierno anterior, lo que, a su juicio, demuestra que "es el testaferro" y "mano derecha" de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón.

"Hoy Pérez Llorca ha demostrado que eso que decía de que iba a abrir un tiempo nuevo y a construir puentes y diálogo y, en definitiva, a pasar página del 29 de octubre y de la tragedia de la dana era pura retórica. Básicamente era mentira", ha denunciado Muñoz después de que el presidente haya dado a conocer el nuevo Consell.

Ha criticado que mantenga a todos los consellers de Carlos Mazón salvo una, Ruth Merino, de quien ha dicho que "probablemente era la que menos responsabilidad tuvo durante el 29 de octubre".

"Pérez Llorca es el testaferro, el que viene a guardar la herencia de Carlos Mazón y así lo ha demostrado desde el primer día", ha afirmado Muñoz, quien le ha dicho que le había exigido "gestos, pero sobre todo hechos", y por ahora lo único que ha hecho es mantener a Mazón de diputado y, por tanto aforado, y mantener su Consell.

"No se abre un nuevo tiempo político, se mantiene, lamentablemente, la página del 29 de octubre", ha denunciado Muñoz, para quien la Comunitat Valenciana "sigue encerrada en El Ventorro por culpa" de Pérez Llorca, cuando lo que necesitaba era "pasar página" y "regenerar la política valenciana".

"Teníamos cierta esperanza de que esto pudiera ocurrir después de la dimisión de Mazón y creo que el jarro de agua fría es tremendo para toda la sociedad valenciana porque una vez más el Partido Popular estafa a los valencianos y valencianas, estafan con este Consell de Pérez Llorca y estafan a la ciudadanía con esta continuidad absolutamente indigna", ha señalado.

También ha acusado al PP de seguir "a lo suyo, a mantenerse en el poder, a aferrarse en el poder, a mantener el sillón", y ha apuntado que la guinda de todo es el nombramiento del presidente del Consejo de Administración de À Punt, Vicent Ordaz, como secretario autonómico de Comunicación.

Para José Muñoz "no es razonable, no es estéticamente ni políticamente defendible" que quien ocupa la Presidencia de la televisión pública valenciana se vaya de secretario autonómico de comunicación "a dirigir la línea de comunicación estratégica de la Generalitat".

"Hoy es un mal día para el conjunto de la ciudadanía valenciana -según el síndic socialista- porque lo que hemos vivido es una estafa política de primer nivel, con el testaferro de Carlos Mazón, con Pérez Llorca, dándole continuidad al peor gobierno en la historia de la democracia valenciana".

Compromís dice que sigue "la etapa negra"

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha acusado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "insultar nuevamente" a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 manteniendo a la práctica totalidad del Consell de su antecesor, Carlos Mazón.

Baldoví ha manifestado que "la etapa negra del Consell se podría haber cerrado de una manera digna", devolviendo la voz al pueblo y convocando elecciones para que fueran los valencianos los que eligieran un nuevo president, pero al final, ha lamentado, "se ha elegido la manera indigna".

Ha criticado que Pérez Llorca haya hablado de "una nueva etapa" en la comparecencia que ha ofrecido este miércoles para anunciar su Consell, y ha considerado que "probablemente el nuevo presidente necesita gafas", porque la nueva etapa empieza "con los mismos" y "subiéndole el sueldo" al expresidente.

Ha lamentado que Pérez Llorca mantenga y refuerce a Susana Camarero, una persona que, a juicio de Baldoví, "dejó abandonadas a las residencias" y a los usuarios de la teleasistencia; "que sabiendo del peligro, prefirió irse a una entrega de premios" y que se definió "como espectadora de la tragedia".

También ha reprochado que siga José Antonio Rovira, quien, según ha dicho, siendo conseller de Educación, a las 13 horas del 29 de octubre de 2024 "abandonó a las escuelas, los institutos y la comunidad educativa y se fue tranquilamente a casa por asuntos familiares".

Asimismo, ha denunciado que nombre secretario autonómico de Comunicación al presidente del Consejo de Administración de À Punt, Vicent Ordaz, un señor que, según ha señalado, "ha hundido estrepitosamente las audiencias" de la televisión pública autonómica y ha "castigado el valenciano".

"Pérez Llorca venía a pedir perdón a las víctimas -de la dana- y lo que hace es insultarlas nuevamente", ha considerado Baldoví, quien también ha criticado que su primera decisión haya sido subirle el sueldo a Mazón, en lugar de pedirle el acta de diputado.

El PP dice que es un Consell de "solvencia"

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha destacado "la solvencia" del nuevo Consell anunciado por Juanfran Pérez Llorca, y ha considerado que es "un gran acierto" porque se enmarca dentro de "la estabilidad" y "el diálogo" planteados por el presidente de la Generalitat.

Para Pastor, el nuevo Ejecutivo autonómico "engarza perfectamente" con los compromisos y las políticas anunciadas por el presidente en su debate de investidura y cree que es "un Gobierno solvente que va afrontar con nuevo impulso lo que son las políticas" planteadas por Pérez Llorca.

Ha dicho que en la investidura se habló de vivienda, de juventud, de empleo, de bajar los impuestos y continuar con esas reformas fiscales, y ha manifestado que "hacía falta un Gobierno solvente para poderlo poner en marcha".

También ha reconocido que el nuevo Consell tiene "trazas de continuidad porque el trabajo del Partido Popular continúa allí presente", y en él se mantienen ocho de los nueve consellers actuales, mientras que entran tres nuevos.

Preguntado por la salida de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha señalado que ha sido "una gran consellera a lo largo de estos años" y ha hecho "un papel importantísimo".

Sobre el peso que asume la vicepresidencia primera, con Susana Camarero al frente, ha manifestado que "pone de relieve que en estos momentos los políticos quieren estar en sintonía con la sociedad" y uno de los principales problemas que tiene la sociedad es la vivienda, especialmente, el acceso de los jóvenes, y el empleo.

"Creo que es un acierto por parte del presidente haberlo hecho de esa manera", ha manifestado, en referencia a que la vicepresidencia primera asume las competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

El síndic del PP ha lamentado que desde la oposición no se haya dado al Gobierno "ni cien días ni cien horas", pero cree que tampoco le hace falta pedirlas porque ya "están trabajando en solventar los problemas de la población".