Día 1 de Mazón como presidente de la Generalitat: visita el Banco de Alimentos de Valencia

Elegir cuál es el primer acto como presidente de la Generalitat debe ser complicado si no se tiene una prioridad muy clara. Mazón es desde ayer el jefe de un Consell que se reunirá por primera vez esta semana y cuyos titulares se guardan con una discreción poco habitual en estos casos.

El día 1 de su mandato comienza hoy con un acto del que ayer aseguraba tener «mucha ilusión». Se trata de una visita al Banco de Alimentos de Valencia, situado en la localidad de la Pobla de Vallbona, una entidad que el año pasado repartió más de cuatro millones de kilos de alimentos y que no ha estado entre las prioridades del Consell que ayer abandonó el Palau de la Generalitat.

Mazón dio ayer alguna pista en su primera intervención pública tras recibir «las llaves» del Palau de la Generalitat.

Bajo un solo de justicia y el calor humano de cientos de personas que esperaban en la puerta, el ex presidente Ximo Puig recibió a Mazón, que llegaba de Les Corts de jurar su cargo.

El presidente quiso compartir con los periodistas qué pasó por su cabeza en ese momento. «Mientras miraba a los invitados, he visto la alfombra roja, el palacio, la institucionalidad del momento. De repente he pensado que lo más importante no era lo que estaba ocurriendo aquí, sino la gente que está afuera, que no está con chaqueta y con corbata ni con traje, y que está ahora mismo pasándolo mal».

Subido a un escenario montado para la ocasión en la plaza de Manises, Mazón se dirigió a los que no están pendientes de los actos de los políticos, pese a que allí estaban precisamente los que habían aguardado al sol para saludar el nuevo presidente de la Generalitat. Ni empresarios, ni sindicatos, ni representantes de las asociaciones, organizaciones y ni los numerosos cargos populares fueron los protagonistas de este discurso que acabó con unos versos del cantautor Alberto Cortez.

Obviamente, en ese momento, Mazón ya sabía cuál iba a ser el primer acto como presidente. De hecho, se trata de una promesa que realizó durante la campaña electoral.

Simbolismo

Cuando el ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo su primera llamada al día siguiente de llegar al Palau de la Generalitat, se dirigió a la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia. También se había comprometido a que este fuera su primer gesto.

Ambas elecciones tienen poco en común. Puig justificó esta llamada para pedirles perdón por «el trato que le había proporcionado el anterior Consell». Mazón visitó el Banco de Alimentos el pasado mes de marzo y criticó que la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento y la Diputación de Valenciana hubiesen dejado sin subvenciones a esta entidad.

Así lo ha denunciado durante los últimos ocho años el presidente de esta entidad, Jaume Serra. En 2015 tuvieron que dejar los locales que ocupaban en la ciudad y pasaron a repartir los alimentos en los alrededores de Mestalla dos tardes por semana. Durante el último año han distribuido más de cuatro millones de kilos de comida y han advertido de que la demanda es creciente.