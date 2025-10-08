Emergencias recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones ante el aviso de lluvias

La Conselleria de Emergencias e Interior recomienda a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones y a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que extremen las medidas de precaución y que se mantengan informados en todo momento sobre la evolución de la dana Alice.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la dana tiene previsto llegar a última hora del día de este miércoles con lluvias intensas y fuertes tormentas acompañadas de viento y granizo.

Así lo ha explicado la Conselleria, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en un nuevo aviso especial, que ya ha sido enviado a las citadas agencias y ayuntamientos y que insiste en que el episodio será persistente durante varios días y que afectará principalmente al tercio este peninsular desde este miércoles.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada de este jueves, 9 de octubre.

Y mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante, y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y la de Alicante.

Lo peor, el viernes y el sábado

Los primeros chubascos entrarán por el interior y se extenderán hacia el litoral durante el jueves, informa la Generalitat en un comunicado.

Según la predicción de la Aemet, se espera que vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte en los litorales de Valencia y Alicante, donde podrían superarse los 100 litros/m2 en 4 ó 6 horas.

Lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 litros/m2 en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.

Recomendaciones

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Además, recuerda a la ciudadanía que deben evitar los desplazamientos innecesarios y la importancia de seguir las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos.

Pide asimismo repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 112 (www.112cv.gva.es), en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Por último, destaca que los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.