Estos son los motivos que han llevado a los taxis a parar la ciudad de Valencia

Más de 2.000 taxis han iniciado a las 08:30 horas un recorrido en dos columnas dentro de una huelga de cuatro horas convocada por el sector que obliga a cortar el tráfico conforme avanzan por la ciudad de València.

Pasadas las nueve de la mañana la protesta ha entrado en la avenida Fernando el Católico en uno de sus ramales y discurre con normalidad, según ha indicado a EFE el portavoz de la Federación Sindical del Taxi, Fernando del Molino.

La protesta por el "intrusismo" de las VTC ha parado el servicio en el aeropuerto de Manises, la estación del AVE y la del Nord y la estación de autobuses, y según las fuentes, en estos momentos puede haber entre 1.200 y 1.400 taxis en cada columna.

La Policía Local de València ha señalado que a medida que llegan las manifestaciones de taxis por dos itinerarios (desde la CV-35 hacia la avenida Corts Valencianes y desde la V-21 a la avenida de Catalunya) se va cortando la circulación.

A las 07:23 horas se ha producido un accidente en la V-31 (Pista de Silla) a la altura de Sedaví que ha causado retenciones que dos horas después alcanzan los 10 kilómetros sentido Valencia y 4 km de salida, en modo acordeónico, informa la DGT.

También en la A-3 sentido Valencia hay dos carriles cortados en Quart de Poblet por un accidente de tráfico.

Los taxis de toda la Comunitat Valenciana están convocados a un paro de cuatro horas este martes, entre las 8:30 y las 12:30 horas, para protestar por el "intrusismo" de las VTC e interpelar al conseller Vicente Martínez Mus a "hacer su trabajo" para que este servicio deje de ofrecer servicios urbanos.

Está previsto que la manifestación de taxis concluya en el entorno de la avenida del Cid de València, con una concentración de protesta ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el complejo administrativo 9 d'Octubre, que finalizará alrededor de las 12:30 horas.