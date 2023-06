El examen de la PAU de valenciano pide identificar "sensuales y sexuales" de los versos de un poema

El examen de lengua y literatura valenciana de la PAU de 2023 ha tirado de clásicos. Desde hace décadas "La plaça del diamant" de Mercè Rodoreda es un clásico en estas pruebas. También lo es el "Llibre de les marevelles" de Vicent Andrés Estellés. Lo que no es tan común es la pregunta que se ha hecho a los estudiantes sobre los siguientes versos:

"i evoques l'Albereda, les granotes del riu, (y evocas la Alameda, las ranas en el río)

les carcasses obrint-se en el cel de la fira, (las carcasas abriéndose en el cielo de la feria)

mentre fèieu l' amor en aquella terrassa. (mientras hacíais el amor en aquella terraza)

Animal de records, lent i trist animal". (animal de recuerdos, lento y triste animal)

Sobre este texto se han hecho dos preguntas. La primera pide identificar y comentar las referencias sensuales y sexuales que aparece en el texto y la segunda que se explique cómo se concreta las referencias a Valencia.

En el examen también se ha preguntado por un fragmento de "La mel i la fel", (Carme Miquel, Alzira) en el que se cuenta la historia de Malena, una niña que mamó hasta los diez años, una circunstancia que, según los vecinos del pueblo le daba "alguna cosa especial" que "encantaba". Otro de los textos propuestos es un artículo de opinión de la autora catalana Carme Junyent, publicado en el portal Vilaweb.

Comparar dictaduras

Comparar las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, exponer el origen del Sexenio Democrático o la regulación del derecho al voto desde el siglo XIX han sido varias de las preguntas que los 22.951 estudiantes valencianos se han encontrado en el examen de Historia de España, el primero de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana.

Entre los documentos propuestos para analizar se ha incluido uno del militar Queipo de Llano fechado en Sevilla el 23 de julio de 1936 en el que destaca la valentía de los legionarios que "han demostrado a los rojos cobardes qué significa ser un hombre de verdad". "Y a la vez a las mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen".

También se recoge un texto de José Antonio Primo de Rivera, fechado en Alicante, 17 de julio de 1936, justificando el golpe de Estado. “Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, no quieren asistir a la total disolución de la Patria. Se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que la conduce a la ruina. [...] el Ejército, la Armada, la Policía, son minados por agentes de Moscú, enemigos jurados de la civilización española; una Prensa indigna envenena la conciencia popular y cultiva todas las peores pasiones, desde el odio hasta el impudor; no hay pueblo ni casa que no se hallen convertidos en un infierno de rencores: se estimulan los movimientos separatistas [...] sacudid la resignación ante el cuadro de su hundimiento y venid con nosotros por España una, grande y libre. ¡Que Dios nos ayude! ¡Arriba España!”