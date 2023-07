La financiación y las reversiones sanitarias, los temas pendientes del Botànic

La vicepresidenta del Consell en funciones, Aitana Mas, ha considerado que el balance del Gobierno del Botànic puede resumirse en que ha "intentado poner orden desde un inicio en una situación complicada", y ha lamentado que hayan quedado temas pendientes como la reforma de la financiación autonómica o las reversiones en materia sanitaria.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el último antes de la investidura mañana jueves del nuevo president de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntada sobre su balance del trabajo del ejecutivo.

"No puedo hacer balances, estamos en periodo electoral", ha precisado, pero ha afirmado que el Botànic "ha trabajado duro estos ocho años para revertir esta situación" y que, "por descontado, quedan asuntos por abordar".

A su juicio, "la gestión nunca es sencilla, nunca es rápida, nunca es como nos gustaría y en los tiempos que nos gustaría", pero ha afirmado que el Botànic "ha hecho un buen trabajo y, sobre todo, ha puesto luz y taquígrafos en la gestión y las cuentas de la Generalitat", algo que, ha dicho, "buena falta hacía en 2015".

Preguntada sobre lo que ha quedado pendiente en la gestión, Mas ha reconocido que "no se puede obviar" la reforma de la financiación autonómica: "No tener tensiones de tesorería sería una de las cuestiones deseables no para el Botànic sino para cualquier gobierno que entre a gobernar".

Mas se ha referido también a otras transferencias del Estado como en materia de dependencia o los 800 millones de euros por los desplazados sanitarios y ha admitido que "hay conceptos pendientes de obtener para mejorar las tensiones de tesorería que no nos han gustado".

Pero para la portavoz del Consell, el Gobierno valenciano ha dado "estabilidad" y ha marcado retos de futuro como ampliar el parque público de vivienda, ampliar la red pública de residencias de personas mayores, de centros de salud mental, de todo lo que supone el conglomerado de la Conselleria de Igualdad, así como "intentar hacer la transición de la privatización a la concertación" y, en el futuro, "ir revirtiendo".

En esta línea, ha considerado que las reversiones sanitarias que quedaban por hacer eran "cuestiones estratégicas para el bienestar de la población", según el Botànic.

A modo de despedida, ya que ha sido su última rueda de prensa como portavoz del Consell, ha afirmado que, como su predecesora, Mónica Oltra, ha querido "dar dignidad, institucionalidad a unas ruedas de prensa en las que se ha hecho un ejercicio de transparencia y de proximidad".

"Había muchos deberes hace un año, tenía claro que uno de ellos era el de asumir este reto desde la cohesión del Consell y desde las dificultades del momento de mi entrada", ha considerado.

Mas ha concluido que la legislatura que hoy se cierra "no ha sido una legislatura normal para los valencianos ni para el Consell, sino que ha estado marcada por el covid, la guerra en el corazón de Europa y la inflación", y "no ha sido fácil estar al pie del cañón, pero el Botànic ha estado a la altura".