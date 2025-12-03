Frío y cielos nubosos en este miércoles de invierno en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará poco nuboso este miércoles, día en el que las temperaturas máximas irán en descenso en Castellón y Alicante, no cambiarán en Valencia, y se esperan heladas débiles en puntos aislados del interior de la mitad norte.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará de moderado a fuerte del oeste y noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón y en puntos expuestos del resto del interior.

Para el jueves se espera cielo muy nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas; temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, y viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 17,1 y 6 grados; Valencia: 18,8 y 8,2 grados; y Alicante: 20 y 9,2 grados.