El frío da un respiro este sábado en un nuboso cielo en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este sábado nuboso, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde, y las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque será un aumento ligero en el caso de las mínimas en el litoral.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará moderado del oeste en las provincias de Valencia y Alicante, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior la primera mitad del día, mientras que en Castellón se espera viento flojo del noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad.

Para el domingo, se espera un cielo poco nuboso o despejado en la mitad sur e intervalos de nubes altas en la mitad norte, con estratos bajos, brumas y probables bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana.

La temperaturas mínimas bajarán y las máximas experimentarán pocos cambios, y el viento será flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 18,3 y 10,9 grados; Valencia 17,8 y 14,9 grados; y Alicante 18,8 y 14,9 grados.