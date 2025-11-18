Garamendi reclama las obras hidráulicas del Gobierno para evitar más danas y pide dejar las "banderizas" políticas

Antonio Garamendi ha estado este martes en Valencia en la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para dar su respaldo al nuevo presidente, Vicente Lafuente.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que tenía una relación cercana con el ya expresidente de la CEV, Salvador Navarro, ha confirmado que Lafuente asumirá la vicepresidencia de la CEOE que que ocupaba su predecesor y también que Navarro seguirá con un puesto en la CEOE en la Comisión de Relación con las Cortes.

El presidente de la patronal no ha querido valorar la candidatura de Juanfran Pérez Llorca como posible nuevo presidente de la Generalitat. "Los empresarios no vamos a entrar en política", ha asegurado, y después ha pedido unidad a las distintas formaciones políticas para centrarse en la reconstrucción tras la dana. "Déjense de las banderizas de cada uno, aquí lo que hay que hacer es trabajar intensamente por arreglar el problema de la sociedad y ese es que todavía faltan los ascensores para subir, etcétera", ha dicho Garamendi, que asegura que "la gente lo que quiere es salir a la calle y volver a ser feliz".

Eso sí, en su reflexión ha pedido volver a los consensos de la Transición Española. "Vamos a celebrar un tiempo nuevo que se gestionó hace 50 años. Son los mejores 50 años de España, que son los de la democracia, y desde lo que está la economía igual. Yo pediría a los partidos políticos una reflexión de que aquello merecía la pena", ha afirmado, y ha incidido en no dejarse llevar por ideas extremas. "Vamos a trabajar las ideas desde la moderación. La mayoría de la gente en España estamos en este espacio y parece que nos mandan los extremos".

El nuevo presidente de la CEV ha agradecido a Garamendi su apoyo y ha asegurado que "queremos que se visualice que la sociedad está en estos momentos por encima de la política". Lafuente ha dicho que "queremos huir de esa polarización y acercarnos lo máximo posible a los agentes sindicales", en referencia a sus planes dentro de la patronal.

Reclaman las ayudas dana

Garamendi ha reclamado a su vez que lleguen las ayudas prometidas a las empresas y personas afectadas para reactivar la economía valenciana. "Todavía hay dinero que no ha llegado y es muy importante", ha reclamado. En esa línea, ha hecho un guiño a la petición del Consell de eximir de impuestos las ayudas autonómicas como sí hacen con las estatales al asegurar que "todavía fiscalmente se podría hacer más por la gente que ha sufrido".

Asimismo, ha reivindicado las obras hidráulicas que debe acometer el Gobierno central. "Es fundamental que se invierta de una vez por todas las infraestructuras necesarias para que no vuelva a pasar", ha finalizado.