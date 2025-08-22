La Generalitat defiende que el riguroso sistema de control de las aguas causa el alto nivel de cierres en playas este verano

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio garantiza la seguridad y la calidad de las aguas de baño de la Comunitat Valenciana gracias a un riguroso sistema de control, que se está llevando a cabo durante estos meses.

Así lo ha remarcado el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien ha destacado que “nuestro objetivo es que se pueda disfrutar de un verano seguro y trabajamos incansablemente para mantener la excelencia en nuestras playas que nos caracteriza”. Ha añadido que, todo ello “es fundamental para mantener la confianza de los visitantes”.

A lo largo de la temporada, se han realizado más de 4.600 análisis microbiológicos. “Es un trabajo constante y meticuloso para asegurar que nuestras aguas cumplen con los estándares de calidad más exigentes”, ha indicado el conseller.

Martínez Mus ha explicado que los técnicos de la Conselleria realizan un monitoreo exhaustivo de 250 playas y 15 zonas de baño continentales (ríos, parajes o piscinas fluviales). “Este protocolo de control, ágil y eficiente, nos permite detectar cualquier anomalía y actuar de inmediato”, ha puntualizado.

De este modo, los resultados se reciben en tan solo 24 horas, lo que permite reaccionar de inmediato. En caso de detectarse un problema de calidad del agua, se activa un mecanismo de emergencia para realizar un nuevo análisis y tomar las medidas necesarias.

Actualmente no tenemos ninguna playa cerrada baño en la Comunitat Valenciana, aunque se mantiene la recomendación de prohibición al baño en zonas de costa de Meliana y Alboraia, que no están censadas como zonas de baño oficiales y donde desembocan acequias que presentan niveles de contaminación que no resultan aptos y, por tanto, pueden afectar a la calidad de las aguas próximas.