La Generalitat envía 134 bomberos para ayudar en la extinción de los incendios en Castilla y León

La Comunitat Valenciana enviará este lunes por la tarde a un grupo de 134 bomberos, además de una veintena de vehículos y una unidad de drones para colaborar en la extinción de los incendios forestales que asolan Castilla y León.

Según ha anunciado el conseller de Emergencias del Gobierno valenciano, Juan Carlos Valderrama, se trata de trece autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una comunicación, una de mecánica y una unidad logística.

El dispositivo estará conformado por bomberos de los consorcios provinciales y por los bomberos forestales de la Generalitat, y se prevé que este martes a primera hora ya pueda estar a disposición del operativo de extinción.

La duración de esta cooperación es indefinida, según ha detallado el conseller, que ha explicado que se irán reponiendo a los efectivos para que puedan descansar.

La Generalitat Valenciana ya envió sendos aviones anfibios el pasado sábado a los operativos de extinción de incendios de Galicia y Extremadura.

Valderrama ha recordado que la Comunitat Valenciana se encuentra en nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios, con avisos de calor de nivel amarillo y naranja en Castellón y Valencia, respectivamente, y rojo en Alicante.