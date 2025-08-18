Sanidad avisa: 26 personas murieron la semana pasada por la ola de calor en la Comunitat

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 216, de las que 26 de ellas se han producido en la última semana (del 11 al 16 de agosto) y coincidiendo con la ola de calor.

Del 1 de junio al 16 de agosto de 2024, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 2.398 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 216 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos, con 142, seguida de Castellón (53) y Valencia (22).

Del total de fallecidos en la Comunitat Valenciana desde el 1 de junio, 116 son hombres y 100 mujeres, según los datos del MoMo.

La mayoría de fallecimientos se produjo durante la semana 27 del año (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 fallecimientos por altas temperaturas, seguida de la semana 28 (del 7 al 13 de julio), en la que murieron 52 personas por esa causa; la semana 30 (del 21 al 27 de julio), con 35 muertes; y la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), con 26 fallecimientos.

En el caso de esta última semana, que ha coincidido con una ola de calor que ha llevado a registrar temperaturas extremas, de las 26 muertes por temperaturas, doce de produjeron en la provincia de Alicante, otras doce en la de Castellón y las dos restantes en la provincia de Valencia.

Menos fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 (del 1 de junio al 16 de agosto) fueron 242 en la Comunitat Valenciana, 125 de ellos correspondientes a mujeres y 117 a hombres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del añado pasado 194 muertes por este motivo, Castellón 33 y Valencia 14, según los datos del MoMo.