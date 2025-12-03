El Gobierno cubre solo dos tercios del déficit de la Generalitat valenciana con el extra FLA

Con nocturnidad y alevosía. Así se podría definir la aprobación por parte del Gobierno de España de la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico Extraordinario (extra FLA) la noche del lunes. Nadie en la Generalitat valenciana sabían de su aprobación ni todavía han recibido explicaciones de por qué se ha hecho con tantos meses de retraso, ya que se debió confirmar a finales del año pasado y hacer el primer ingreso en julio.

La falta de comunicación es total desde el Ministerio de Hacienda y desde la Conselleria de Hacienda no salen de su asombro de que hayan decidido en diciembre aprobar el extra FLA. «No tienen mucho sentido», admiten fuentes de la Conselleria.

Hace tan solo dos semanas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rehusó a decir si iba a aprobar el extra FLA a las autonomías e incluso molestó a la delegación valenciana al vincularlo con los fondos dana. «Lo que más me ha dolido es que ha relacionado el extra FLA con los fondos de la dana. No tiene absolutamente nada que ver», reivindicó la consellera Ruth Merino.

El extra FLA es un mecanismo puesto en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy para financiar el exceso de déficit de aquellas comunidades autónomas infrafinanciadas y que no pueden ajustarse a los límites, al contar con menos recursos que el resto, como la Comunitat Valenciana. Este se suele aprobar a finales de año para el curso siguiente, entregando un 75% en julio y el 25% restante en diciembre.

La negativa del Gobierno obligó a la Generalitat valenciana a solicitar un préstamo con entidades bancarias en julio por valor de 1.816 millones de euros para cubrir ese 75% y poder pagar a proveedores tras retrasar un mes el pago a farmacias.

El desconocimiento de que el extra FLA iba a llegar es tal que la Generalitat valenciana siguió adelante con la segunda parte del préstamo y la misma semana pasada el Consejo de Ministros autorizó a endeudarse con 440,5 millones de euros más, tan solo siete días antes de anunciar que iban a aprobar el extra FLA. Si se hubiera sabido, sobra decir que este dinero no se hubiera tenido que solicitar.

Ahora, el extra FLA anunciado por el Gobierno este lunes es de 1.693 millones de euros, lo que supone solo dos tercios de los 2.490 millones de euros de déficit de la Generalitat valenciana en 2024, no todo. Desde la Conselleria de Hacienda no saben el por qué de esta cifra y desconocen cómo han hecho los números en el Ministerio de Hacienda.

Ahora se enfrentan a la tarea de ver qué hacer con el dinero del préstamo solicitado. «Tenemos dos fuentes de financiación para lo mismo», indican fuentes de la Conselleria de Hacienda, que aseguran que aunque no hay nada decidido, lo lógico sería hablar con los bancos para devolver al menos parte de los préstamos y amortizar así parte de la deuda pública.

Cabe recordar que la infrafinanciación ha disparado la deuda de la Comunitat Valenciana, que supera ya los 60.000 millones de euros y está ya por encima del 40% del PIB regional, siendo la más alta de todas las autonomías.