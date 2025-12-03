La Guardia Civil busca a un camionero que huyó tras atropellar mortalmente a un operario en Alginet (Valencia)

La Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar localizar al conductor de un camión que atropelló a un operario que llevaba a cabo trabajos de señalización en la autovía A-7 a su paso por Alginet (Valencia) y no paró, según han confirmado a la Agencia fuentes de la Benemérita.

El atropello se produjo la madrugada de este martes, sobre las 4:30 horas, y aunque el hombre arrollado por el camión fue atendido en el lugar por un equipo médico del SAMU y tras ser estabilizado lo evacuaron el hospital La Fe de Valencia, falleció de camino.

El fallecido es un hombre de 48 años de edad, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).