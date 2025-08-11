La Guardia Civil destruye una granada polaca encontrada cerca de un campamento en Valencia

El Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Guardia Civil ha destruido de forma controlada una granada polaca que apareció en un sendero cercano a un campamento para personas adultas en la localidad valenciana de Quart de les Valls.

Según ha informado este lunes la Comandancia Provincial de Valencia, el hallazgo se produjo el pasado 29 de julio.

Los agentes solicitaron el apoyo del EDEX tras constatar el hallazgo del artefacto, que finalmente resultó ser una antigua granada de mano defensiva polaca, de las usadas en la Guerra Civil, que estaba semienterrada y con todos sus elementos.

El equipo de especialistas retiró la granada hasta una cantera próxima y procedió a su destrucción controlada, según la Guardia Civil.