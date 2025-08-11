Detenidos los ladrones de las lápidas centenarias del Cementerio General de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres como presuntos autores del hurto de cuatro lápidas de bronce con una antigüedad de casi cien años del cementerio general de la ciudad, cuyo valor de mercado se calcula entre los 20.000 y 30.000 euros.

Los detenidos, de 45 y 52 años de edad respectivamente, empleaban para cometer los hurtos el vehículo de la empresa de mármoles para la que trabajaba uno de ellos a fin de no levantar sospechas, informa la Policía Nacional.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia, en la que se informaba de la sustracción de cuatro lápidas los días 22 y 26 de julio.

Las primeras investigaciones centraron las sospechas en dos hombres, uno de ellos marmolista, que empleaba, fuera de su horario laboral, el vehículo de la empresa para realizar los hurtos de las lápidas, que posteriormente, junto al segundo sospechoso, transferían a un turismo.

Los agentes, después de varias indagaciones, localizaron las lápidas sustraídas en un establecimiento de compra de metales de la provincia, donde las habrían vendido por 1.988 euros.

Las losas, cuyo precio de mercado oscila entre 20.000 y 30.000 euros cada una, han sido recuperadas, añaden las fuentes.