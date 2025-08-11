La Guardia Civil investiga a un hombre por colocar una piedra en las vías del tren en Xilxes (Castellón)

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por un delito de daños en vía férrea tras colocar una piedra en las vías del tren en el tramo de Cercanías entre Xilxes y La Llosa, en Castellón, el pasado 4 de agosto.

Según la denuncia presentada por un representante de ADIF, en la vía se colocó una piedra sobre la que pasó un tren sin ocasionar riesgo de descarrilamiento. Asimismo, se depositó una traviesa de madera sobre la línea, lo que provocó un retraso de aproximadamente cinco minutos en el servicio ferroviario.

En las diligencias, que fueron iniciadas por la Policía Local del municipio y posteriormente traspasadas a la Guardia Civil, se recogían la manifestación de varios testigos, uno de los cuales identificó al investigado como la persona que se encontraba dentro del recinto vallado de las vías férreas en el momento de los hechos.

La investigación que lleva a cabo el Puesto de la Guardia Civil de Almenara sigue su curso para esclarecer completamente las circunstancias y determinar las responsabilidades penales correspondientes.