Hallan sin vida a la ocupante de un coche que cayó en el cauce del río Serpis en Gandia (Valencia)

La Guardia Civil ha hallado sin vida a la ocupante de un coche que cayó al agua en el cauce del río Serpis en Gandia (Valencia) y del que logró salir la conductora, según han informado fuentes del instituto armado.

El suceso se produjo sobre las 20:00 horas de este jueves, cuando el Consorcio de Bomberos de Valencia recibió el aviso de que un coche había caído al agua con dos ocupantes en su interior, y hasta el lugar desplazó tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva.

Según fuentes de la Guardia Civil, el vehículo se precipitó por causas aún desconocidas unos veinte metros en el cauce del río Serpis.

Cuando los bomberos llegaron al lugar del siniestro, una de las personas estaba ya fuera del agua, pero la otra se encontraba aún desaparecida.

El equipo GEAS de la Guardia Civil se hizo cargo de la búsqueda de esa persona, que finalmente fue encontrada sin vida unas horas después.