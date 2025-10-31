Nuevo récord de gasto turístico en la Comunitat: se superan los 12.800 millones de euros hasta septiembre

El gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitan la Comunitat Valenciana rebasó, por primera vez, la cifra de 12.800 millones de euros (12.877 millones) entre enero y septiembre, un 6,6 % más en variación interanual. En 2024 se alcanzaron 12.080 millones de euros durante el mismo periodo.

El gasto medio por turista internacional en lo que llevamos de año se sitúa en los 1.311 euros (+2,35 % interanual), mientras que el gasto medio diario alcanza los 140 euros (+4,27 %), con una estancia media de 9,3 días.

La llegada de estos turistas también ha marcado números récord en el acumulado, superando los 9,8 millones (9.824.407) de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 4,14 % más en comparación con el mismo periodo de 2024.

Así lo reflejan los resultados de las encuestas sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de los mejores registros de la serie histórica para el acumulado de enero a septiembre, tanto en llegadas como en gasto turístico.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha valorado muy positivamente estos resultados, destacando que “se trata de los datos más altos de toda la serie histórica en cuanto a gasto turístico, un indicador clave para medir la calidad del turismo que recibimos y su impacto en la economía”.

Cano ha subrayado que “el turismo internacional que elige la Comunitat Valenciana está apostando cada vez más por experiencias de mayor valor añadido, sostenibles y diversificadas, lo que refuerza nuestro posicionamiento como destino competitivo durante todo el año”.

“Y este es el mensaje que llevaremos la próxima semana a la principal feria internacional de Turismo, la 'World Travel Market' de Londres”, ha avanzado la consellera Marián Cano, señalando que “asistiremos con la confianza puesta en seguir consolidando la Comunitat Valenciana como destino preferente para los turistas internacionales y captar nuevos perfiles de acuerdo con nuestra estrategia de desestacionalización y diversificación”.

Resultados septiembre 2025

Con respecto a los resultados del mes de septiembre, el número de llegadas de turistas se mantuvo con respecto al mismo mes del año anterior, registrando un total de 1.192.948 llegadas de foráneos (-0,17 % con respecto a 2024).

El gasto, en cambio, se elevó a 1.597 millones de euros, el más alto de toda la serie histórica para un mes de septiembre y que supone un 5,72% más con respecto al mismo mes del año anterior, con una media por turista de 1.339 euros y un incremento interanual del 5,9%.

El gasto medio diario en septiembre creció un 4,34 %, hasta los 145 euros, con una duración media del viaje de 9,2 días (un 1,5% más que en 2024).