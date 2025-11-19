Investigan a dos conductores kamikazes por la A-7, uno cuadruplicaba la tasa de alcohol

La Guardia Civil investiga a dos conductores que circularon en sentido contrario por la A-7 el mismo día, uno de los cuales casi cuadruplicaba la tasa de alcohol, y gracias a la actuación policial se evitaron graves siniestros viales.

Sobre las 03:50 horas del pasado sábado 25 de octubre, se recibieron varios avisos de un vehículo en sentido contrario a la altura del kilómetro 434 de la autovía A-7, en el término municipal de Muro de Alcoy (Alicante), que circulaba en dirección a Valencia por los carriles sentido Alicante.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia establecieron un dispositivo para localizar al vehículo, que fue interceptado en el punto kilométrico 427 con la colaboración de una patrulla de Policía Local de Muro de Alcoy, a la altura de la localidad de Albaida.

Miembros del Destacamento de Tráfico de Xàtiva sometieron al conductor, un hombre de 45 años, a las pruebas de detección alcohólica, y arrojó una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida, por lo que es investigado por dos delitos contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducir con temeridad manifiesta.

El mismo día, sobre las 10:40 horas de la mañana, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Xàtiva, mientras realizaba labores de vigilancia del tráfico en la A-7, detectó a la altura del kilómetro 409,700 a un vehículo que realizaba un cambio de sentido al inicio del carril de aceleración de la citada autovía, incorporándose en sentido contrario al estipulado.

De forma inmediata y ante la gravedad del hecho, los agentes advirtieron al conductor con los dispositivos acústicos y luminosos del vehículo policial.

El kamikaze hizo caso omiso a los mismos y uno de los agentes tuvo que apearse del vehículo oficial y saltar la mediana que separa las calzadas para poder interceptar físicamente al vehículo infractor y poder ordenar su parada a pie de carretera.

El conductor, un hombre de 79 años de edad, ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir con temeridad manifiesta.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379, con prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Por el delito de conducción con temeridad manifiesta, recogido en el artículo 380, la pena es de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Ontinyent (Valencia).