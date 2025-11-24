La jueza pide al dueño de El Ventorro una fotografía de la sala donde comieron Mazón y Vilaplana el día de la dana

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha requerido al propietario del restaurante El Ventorro de Valencia una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la riada, así como que aporte la factura de esa comida.

El dueño del establecimiento declaró el pasado viernes ante la instructora y aseguró que Mazón y Vilaplana dejaron el restaurante entre las 18.30 o las 19 horas y que no vio al presidente hablar por teléfono en ningún momento ni lo recuerda preocupado.

Asimismo, la magistrada ha solicitado al candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aporte la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas que aquel día mantuvo con Carlos Mazón y Salomé Pradas.

En una providencia del pasado viernes, hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora de Catarroja pide que en el plazo de cinco días se aporte la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Pérez Llorca es alcalde.