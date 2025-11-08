Libertad provisional para el camionero que atropelló mortalmente a una joven y dio positivo en drogas

El Juzgado número 13 de València, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, de conformidad son la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para el camionero detenido por atropellar mortalmente a una joven y dar positivo por drogas en la madrugada del viernes en València.

El magistrado le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir y ha adoptado la decisión hoy, tras haber prorrogado 24 horas la detención ayer viernes, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Tanto de ese informe como de otro análisis forense se desprende que el detenido, aunque dio positivo a sustancias estupefacientes (cocaína y cannabis), no estaba conduciendo bajo el efecto de las mismas, sino que el consumo de éstas se remontaba a hace una semana, aproximadamente, y habían quedado algunos restos en su organismo.

Dichos análisis médicos son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia que seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello.

La Policía Local de València informó este viernes que el conductor del camión había sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de drogas, aunque finalmente se prorrogó la detención.