Las líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia recuperan este sábado la circulación completa

Metrovalencia ha recuperado este sábado la circulación tranviaria del tramo entre las estaciones de La Cadena y Marítim de las líneas 4, 6 y 8, una vez completadas las obras de renovación de vía e infraestructura que comenzaron el pasado 17 de noviembre.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) está realizando para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994, con el fin de garantizar unas mejores condiciones de circulación y mejorar la comodidad y regularidad del servicio.

Las obras han permitido sustituir el carril y renovar la infraestructura en la curva del tranvía en la avenida de Tarongers, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena y en la zona entre las paradas de Francisco Cubells y Grau-La Marina, y renovar los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar.