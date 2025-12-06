Transporte
Las líneas 4, 6 y 8 del tranvía de Metrovalencia recuperan este sábado la circulación completa
Las obras que se iniciaron el 17 de noviembre han finalizado
Metrovalencia ha recuperado este sábado la circulación tranviaria del tramo entre las estaciones de La Cadena y Marítim de las líneas 4, 6 y 8, una vez completadas las obras de renovación de vía e infraestructura que comenzaron el pasado 17 de noviembre.
Estas actuaciones forman parte de los trabajos que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) está realizando para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994, con el fin de garantizar unas mejores condiciones de circulación y mejorar la comodidad y regularidad del servicio.
Las obras han permitido sustituir el carril y renovar la infraestructura en la curva del tranvía en la avenida de Tarongers, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena y en la zona entre las paradas de Francisco Cubells y Grau-La Marina, y renovar los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar.
