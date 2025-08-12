Localizan una nave que desmontaba coches de la dana para vender las piezas

La Policía de la Generalitat ha localizado una nave en la comarca valenciana de l'Horta Sud donde se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para después remitir las piezas a terceros países.

La nave ha sido localizada por el grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat, dentro de actuaciones enmarcadas en las labores de control de los residuos generados por la dana de octubre de 2024.

En ella se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería, según ha informado la Conselleria de Emergencias e Interior en su cuenta de X.

La unidad de la Policía remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes.