La «losa» del Botànic se reduce en 800 millones

Inicio de curso político, recta final para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2025, y poco más de un año de camino al frente de la Generalitat valenciana. El Gobierno de Carlos Mazón ha realizado este fin de semana el primer balance de gestión, pocos meses después de la salida de los tres consejeros de Vox. El equipo de Mazón se reunió en Gandía, feudo de la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, para celebrar la I Jornada del Gobierno del cambio.

«El cambio que prometimos está en marcha», aseguró el presidente durante su intervención tras las primeras reuniones con sus consellers.

Muestra de ello, señaló, es que, por primera vez en años, las dos grandes agencias de calificación han aumentado la nota de la Comunitat Valenciana. Y, entre otras razones, dijo, «se debe a la gestión con rigor», una gestión que ha llevado a reducir el déficit de la Generalitat valenciana en 500 millones, desde los 3.800 que recibieron en «herencia» del anterior Gobierno del Botànic, a los 3.500. Además, aseguró que la previsión es que dicho déficit llegue a los 3.000 millones a finales de este año, 800 millones menos. «La losa del Botànic empieza a revertirse», aseguró Mazón.

Anunció que, a 31 de agosto de este año, la ejecución presupuestaria era de 1.600 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado con la ejecución del Botànic. De dicha cifra, más de la mitad es gasto sanitario, 850 millones de euros de más se han ejecutado en sanidad respecto al año anterior, aseguró el jefe del Consell.

Ese incremento del gasto ha permitido, según dijo, reducir las listas de espera quirúrgicas de prioridad uno en un 64 por ciento y mejorar las infraestructuras sanitarias, entre otros.

Concretamente, a 31 de agosto la ejecución presupuestaria alcanza el 59,77 %, frente al 58,57 % del mismo periodo del pasado año, mientras que los pagos satisfechos rebasan los 17.914 millones de euros, lo que representa 1.493 millones más que la cantidad desembolsada en los siete primeros meses de 2023, según indicó.

El president realizó un balance de las medidas puestas en marcha por el Consell en el último año, y, en materia sanitaria, incidió en la reducción de las listas de espera quirúrgica prioridad 1 en un 64 %, pasando de 2.967 pacientes a 1.058, y en un 34 % las de prioridad 2. Asimismo, se refirió a la puesta en marcha del Plan de Salud Mental con 724 millones de euros de inversión, la enfermera escolar, la inversión en «tecnología punta» para la lucha contra el cáncer, y la apuesta por «desbloquear, acelerar y mejorar las infraestructuras para asegurar la equidad en la atención sanitaria».

En el ámbito educativo, señaló como avances la gratuidad por primera vez de la escolarización de 0 a 3 años, ofertando unas 72.000 plazas para las familias con una inversión de 163 millones; la libertad de padres y madres para elegir la lengua en la educación de sus hijos así como el centro educativo y la apuesta por la promoción del valenciano «frente a la imposición y el sectarismo».

Presupuestos en crecimiento

Otro de los objetivos de esta minicumbre del Consell era establecer las bases de los Presupuestos autonómicos de 2025. En este sentido, el presidente avanzó que, a partir del lunes se iniciarán las reuniones con las diferentes Consellerias para preparar las cuentas y adelantó que «van a volver a ser realistas, ajustados a lo que se necesita y con aún más carga social, más prioridad social que nunca».

En este sentido aseguró que «los presupuestos apuntan a un crecimiento inicial con respecto al año anterior». Con respecto a la posibilidad de que las cuentas no salgan adelante si finalmente los diputados de Vox no las apoyan en Les Corts, el presidente explicó que «no somos un gobierno irresponsable, no vamos a dejar de preparar los presupuestos, ni de presentar a Les Corts un proyecto». «Llamaremos al diálogo, todos tenemos la responsabilidad de tomarnos en serio los presupuestos».