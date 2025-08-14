Más plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha incrementado el número de grupos y la oferta de plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana para el curso 2025-2026, que contará con 2.756 grupos, tres más que el anterior.

Según ha informado la Generalitat, 2.163 de esos grupos se dedicarán a la modalidad diurno ordinario, 242 serán para enseñanza formal a distancia, 69 para intensivo y 382 para modalidad semipresencial.

Respecto a la oferta de plazas, en el conjunto de las EOI de la Comunitat se ha pasado de contar en 2024-2025 con 89.873 a 91.623 plazas para el próximo curso.

A su vez, los grupos en la modalidad semipresencial han aumentado un 51,6 % (96 más) y los cursos a distancia han crecido un 5,2 %.

"Este incremento responde a la voluntad de la Conselleria de Educación de anticiparse a la demanda y facilitar el acceso a las enseñanzas de idiomas a través de una red pública de calidad", asegura la Generalitat.

Además se ha ampliado la oferta de idiomas, pasando de cinco a once, cuyas lenguas incorporadas han sido árabe, griego, japonés, ruso y chino, lo que ha permitido cubrir el 64,7 % de los idiomas que se imparten en las EOI, recoge el comunicado.

La Conselleria afirma que "esta ampliación representa una apuesta hacia una enseñanza más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de un alumnado cada vez más diverso".

Además, aseguran que "evidencia la excelente acogida de esta modalidad, que se implantó en el curso 2024-2025 y que combina la flexibilidad del aprendizaje en línea con el acompañamiento presencial, consolidándose como una opción clave dentro de la oferta formativa".

El comunicado sostiene que el crecimiento más destacado se ha producido en la enseñanza no formal, cuya oferta ha pasado de 389 grupos en el curso 2024-2025 a 539 en el curso 2025-2026, lo que representa un incremento del 38,56 %.

"Los cursos no formales, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a objetivos concretos, responden a las necesidades de un alumnado que busca itinerarios más personalizados", afirma.

Además, la Conselleria resalta que esta orientación permite a las EOI ofrecer una formación más dinámica y adaptada a contextos reales de comunicación, lo que favorece a la mejora profesional, la movilidad internacional y el desarrollo personal de los participantes.

Plazos para la matrícula

La matrícula en la EOI de la Comunitat aún no está cerrada, debido a que en septiembre se abrirá el segundo periodo de admisión y matrícula; de momento se han inscrito 33.602 personas, un 36,7 % de ocupación provisional.

El curso 2024-25 contó con un total de 56.366 matriculados en las EOI de la Comunitat Valenciana, un 62,7 % de ocupación sobre la oferta total de plazas.

Por provincias, la ocupación de plazas ha sido del 65, 9 % en enseñanza formal y 44,7 % en no formal en Valencia; 67,2 % en enseñanza formal y 36,4 % en no formal en Alicante; y 50,0 % en enseñanza formal y 64,4 % en no formal en Castellón.